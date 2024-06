INFORMATIONS PRATIQUES. Obstacles sur la route, écoles de Païta fermées "jusqu'à nouvel ordre", la SIC alerte sur une arnaque aux loyers

Circuler le matin en Nouvelle-Calédonie, c'est se demander s'il y aura des obstacles sur la route. Dans le même temps, il faut suivre la valse des établissements scolaires ouverts ou fermés, en fonction de la situation. Le pont aérien continue entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport international de Tontouta. La SIC met en garde ses locataires. NC la 1ère passe en revue les informations pratiques du mercredi 26 juin.

Attention sur la route. Entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport de Tontouta, pont aérien toujours en place. En fin de matinée, Païta signale que ses écoles restent fermées. Dans le Sud du Mont-Dore, le groupe scolaire de Plum a prévu de rouvrir ce matin. La SIC lance une alerte à l'arnaque… NC la 1ère liste les informations pratiques de ce mercredi 26 juin.



Au Mont-Dore, le matin du 25 juin 2024, la sortie de la VDE fermée par la gendarmerie à hauteur de Conception et Robinson. • ©L.D.

Les routes

Dans le Grand Nouméa

Vers 7 heures, ce mercredi, des obstacles jonchaient la voie côté mer de la VDE entre le rond-point de sortie de la station-service de La Conception et Tina. La circulation était déportée en partie sur le bas-côté. Les gendarmes fermaient par ailleurs l'accès à Conception / Robinson depuis la VDE.

Sur la RT1 à hauteur de Népoui, commune de Poya, le matin du 25 juin 2024. • ©NC la 1ère

En Brousse

Ce mardi matin, de Koné à Nouméa, on pouvait circuler sur la RT1 en passant de nombreux barrages filtrants. Attention, entre Poya et Bourail, présence de grands arbres sur la route.

Sur la route menant à Sarraméa, le 25 juin 2024, il faut slalomer sur plusieurs kilomètres. • ©Julie Straboni / NC la 1ère

Le pont aérien maintenu

Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa et l'aéroport de Tontouta à Païta est maintenu pour ce mercredi. Modalités détaillées sur la page Facebook de l'aéroport international et son site internet.

Les établissements scolaires qui restent fermés

Les écoles publiques

À Païta, toutes les écoles sont fermées ce mercredi. Et ensuite ? Réponse par un communiqué de la mairie diffusé en fin de matinée. "En raison des récentes dégradations observées dans la ville et des difficultés de circulation engendrées, la sécurité de nos élèves et de notre personnel reste notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons pris la décision de fermer toutes les écoles primaires et maternelles de la commune jusqu’à nouvel ordre."

À Nouméa, la mairie a fait savoir que les écoles suivantes restaient fermées : celles de la Vallée-du-Tir, celle de Nouville, celles de Rivière-Salée, celles de Ducos, celles de Montravel, mais aussi Adrienne-Lomont à Normandie, Guy-Champmoreau à Tuband, Mathilde-Broquet aux Portes-de-Fer et Albert-Perraud à Magenta aérodrome.

À Dumbéa, toutes les écoles publiques sont fermées jusqu'à ce mercredi, inclus.

Au Mont-Dore, la plupart des écoles de la partie Sud restent fermées jusqu'à nouvel ordre (Rizière, Coccinelles, Briquèterie, Vallon-Dore, Dauphins). L'exception, c'est le groupe scolaire de Plum, qui a prévu de retrouver ses élèves à compter de ce mercredi. Une sixième école publique mondorienne garde portes closes, le groupe scolaire de Saint-Michel.

La Caisse des écoles assure le service de cantine et de garderie (matin et soir) dans tous les établissements ouverts.

Une continuité pédagogique est proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées. Les parents d’élèves sont invités à se renseigner directement auprès de la direction de l’établissement dans lequel est scolarisé leur enfant.

À La Foa et Moindou, les établissements restent fermés ce mercredi.

Dans les collèges et lycées publics

En province Sud, selon le vice-rectorat, les collèges et lycées publics de Bourail, La Foa, Dumbéa et Païta restent fermés ce mercredi. Fermés aussi, à Nouméa, les collèges de Tuband, Kaméré et Rivière-Salée.

D'après la liste détaillée consultable ici, jeudi 27 juin est la date de reprise prévisionnelle des élèves pour les collèges publics Apogoti, Edmée-Varin à Auteuil, Francis-Carco à Koutio et de Bourail.

Il est question du lundi 1er juillet pour le collège de La Foa, le collège de Rivière-Salée (dont les élèves iront en cours à l'école Arsapin), le lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa et le lycée du Mont-Dore.

La date du lundi 8 juillet est évoquée pour le collège de Kaméré.

Fermeture jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons de sécurité et de logistique, des établissements suivants : collège de Dumbéa-sur-mer, collège Jean-Fayard de Katiramona, collège Gabriel-Païta de Païta Nord, collège Louise-Michel de Païta Sud, collège de Plum au Mont-Dore, collège de Thio, collège Tuband et collège de Yaté.

Le vice-rectorat rappelle qu'en province Nord, pour des questions de sécurité et de logistique, tous les établissements du second degré (collèges et lycées) restent fermés, tant pour les personnels que pour les élèves. Des visioconférences sont organisées avec les personnels et une continuité pédagogique est mise en place selon les modalités prévues par l’établissement.

Aux îles, le seul collège public encore fermé, celui de La Roche à Maré, doit accueillir les élèves à partir de lundi 1er juillet.

Dans l'enseignement catholique

Pour ce mercredi, la DDEC annonce la fermeture de ses établissements scolaires du premier et du second degré à La Conception au Mont-Dore, à Dumbéa, à Païta, à La Foa et à Bourail.

La vente d'alcool interdite, même pour les cavistes

Le haut-commissariat l'a annoncé lundi soir : "En raison d’un nombre important d’émeutiers alcoolisés, l’autorisation exceptionnelle de la vente d’alcool sous conditions par les cavistes est levée à compter du mardi 25 juin à 6 heures."

Le couvre-feu prolongé

Le couvre-feu reste en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'au 1er juillet, il est interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. Le transport et le port d’arme restent interdits.

Les transports

Air Calédonie



La reprise de la desserte de Koné a été annoncée pour ce mercredi 26 avril. L'aérodrome de Lifou a été fermé, après une intrusion sur le tarmac et des dégradations ce week-end, à lire ici.

Les rotations du "Seabreeze" en province Nord

La province Nord a informé que le Seabreeze partira de Koumac vendredi 28 juin, à 7h30 (convocation à 6h30). Escale à Vavouto, commune de Voh : convocation à 10 heures, départ à 11h30. Départ de Nouméa samedi 29 juin, à 8h30 (convocation à 7h30). Les personnes intéressées doivent se rapprocher de leur commune respective pour s'inscrire. Le transport est gratuit pour les passagers, il est pris en charge par la collectivité. Pour les autres questions, tél. : 87 28 00 ou 98 22 01.

Les navettes maritimes



Les horaires des navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa, pour ce mercredi, peuvent être consultés sur les pages Facebook de la province Sud, de Tanéo et de la mairie du Mont-Dore. Attention, du vent d'est fort en rafale est prévu. Le dispositif est susceptible d’être interrompu si les conditions météorologiques ne permettent pas la navigation.

Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou.

La santé

Le Médipôle

Les consultations de tous les services de l’hôpital restent suspendues, y compris en oncologie pour les chimiothérapies. Chaque patient sera contacté par téléphone pour reprogrammer un rendez-vous. Les visites sont également suspendues.

Les conseils aux dialysés

Situation toujours compliquée pour les centres de dialyse. Les équipes rappellent à leurs patients les bons comportements à adopter, à lire ici.

L'alerte de la SIC sur les loyers

Dans un message sur sa page Facebook, la SIC alerte ses locataires quant à "une arnaque en cours impliquant une personne prétendant collecter les loyers pour le compte de la SIC au domicile des clients". Le bailleur social insiste, il "ne fait en aucun cas de porte-à-porte pour collecter les loyers à domicile". Les collectes ont lieu uniquement :

dans les points d'accueil actuellement ouverts situés au siège et à l'agence de la place (place des Cocotiers, galerie de Nouméa centre).

à l'occasion de permanences de proximité prochainement mises en place.

à distance par les modes de paiement en ligne (paiement par carte).

"En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro vert 050.444 ou par mail auprès de notre centre de relation clients crc@sic.nc". Plus de détails sur l'activité de la SIC ici.

Le ramassage des poubelles

À Dumbéa

Rattrapage, ce mercredi, de la collecte des déchets ménagers pour des quartiers où elle n'a pas pu se faire mardi : Giozzi, Pins, Pinèdes Horizons, Alamandas, hôtel de ville, Fayard Auteuil, Les Jariots, FSH1, Koutio Secal et le long de la RT1 depuis le col de Tonghoué jusqu’aux Alamandas.

Les autres services

À Nouméa

La piscine municipale Henri-Daly de Rivière-Salée accueille à nouveau le public à partir de ce mercredi, a annoncé la mairie de Nouméa. Les horaires : lundi de 11 heures à 16 heures et du mardi au vendredi de 8 heures à 16 heures.

Au Mont-Dore

La mairie annexe, à Plum, est exceptionnellement fermée ce mercredi 26 juin.