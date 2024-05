Violences en Nouvelle-Calédonie : le tribunal correctionnel traite en temps réel les affaires

Deux auteurs d’un caillassage sur des policiers de la bac : ils ont lancé sur les policiers et le véhicule de police, des cailloux et divers objets. Ils sont poursuivis des chefs de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique aggravées par deux circonstances, la réunion et l’existence d’une arme et la dégradation d’un bien d’utilité publique.