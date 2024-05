Violences en Nouvelle-Calédonie : qu'est-ce que l'état d'urgence, dont l'instauration est réclamée par Sonia Backès ?

Dans un courrier adressé le mercredi 15 mai au président de la République, Sonia Backès demande au chef de l'Etat d'instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, au regard de la situation des dernières 48 heures. "Sans une intervention massive et urgente de l'Etat, nous perdrons le contrôle de la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures, nous perdrons des vies (...) et la France perdra sa souveraineté" écrit la présidente de la Province Sud.

Monsieur le président, nous sommes en état de guerre civile (...) je vous demande solennellement de déclarer l'état d'urgence et de mettre tous les moyens en oeuvre pour ramener la paix et la sécurité en Nouvelle-Calédonie, notamment en engageant l'armée aux cotés des forces de police et de gendarmerie.