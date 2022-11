Visite ministérielle : le Palika se dit prêt à participer aux discussions avec l'Etat

Alors que les ministres Darmanin et Carenco sont attendus en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois, le Palika s'est dit, ce mercredi, prêt à participer aux discussions avec l'Etat. Une bilatérale durant laquelle le mouvement entend évoquer les attributs de souveraineté.

Cédrick Wakahugnème (Françoise Tromeur) •

Le Palika organise son quarante-sixième congrès les 11, 12 et 13 novembre, à Yaté, tribu d'Unia. Et à l’approche de ce rendez-vous politique, il a tenu une conférence de presse, ce mercredi matin, à Nouméa. Le Parti de libération kanak décrit "une faiblesse affichée de l'Etat" qui, à ses yeux, n'a pas su trouver une méthode pour gérer le dossier calédonien. Néanmoins, à l'occasion de la visite ministérielle prévue en fin de mois par Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, le Palika se dit prêt à participer aux discussions avec le gouvernement central. Une bilatérale durant laquelle le mouvement entend évoquer les attributs de souveraineté que détient l'Etat.

