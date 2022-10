Elisabeth Borne : "Le processus de définition d’un projet pour la Nouvelle-Calédonie est désormais engagé"

La première Convention des partenaires a pris fin vendredi après-midi, heure de Paris. Dans sa courte déclaration finale, la Première ministre a donné la feuille de route pour les mois à venir : lancement de l'audit de décolonisation, réalisation d'un bilan sur les transferts de compétences, groupes de travail thématiques, visite ministérielle en novembre. "La conclusion de ces travaux nécessaires à l’élaboration du projet d’avenir de la Nouvelle-Calédonie est attendue mi-2023", a annoncé Elisabeth Borne, assurant que l'Etat poursuivra le dialogue "pour que tous les partenaires politiques participent aux discussions".

Sheïma Riahi, avec Françoise Tromeur •

En quelques minutes, un chemin tracé pour aller de l’avant. "Le processus de définition d’un projet pour la Nouvelle-Calédonie est désormais engagé", a lancé Elisabeth Borne pour conclure, devant les médias, la première Convention des partenaires qui se tenait depuis le matin à l’hôtel de Cassini. "Je me félicite de l’esprit de responsabilité et de consensus de nos échanges, fidèle à la tradition des accords de 1988 et de 1998, il a animé les travaux de cette première journée", a salué la cheffe du gouvernement, avant de livrer les leçons de cette séquence inédite.

Audit de décolonisation et bilan des transferts de compétences

"D’abord, nous avons constaté la nécessité d’appuyer nos réflexions sur les enseignements de l’expérience, au moment où s’ouvre cette période de transition. En conséquence, sur la base des cahiers des charges validés à Nouméa par l’ensemble des forces politiques, nous sommes convenus de lancer l’audit de décolonisation qui évalue l’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l’Etat depuis 1988 au regard du droit international. De la même manière, un bilan de l’Accord de Nouméa sur les transferts des compétences par l’Etat et leur exercice par la Nouvelle-Calédonie et les provinces sera réalisé pour éclairer les travaux de la Convention des partenaires."

Convention des partenaires le vendredi 28 octobre, à l'hôtel de Cassini. • ©Gouvernement France

Groupes de travail

"S’agissant de l’organisation des prochains mois, a-t-elle enchaîné, il a été convenu d’élargir le champ des discussions au-delà des seules questions institutionnelles, en abordant également les sujets vitaux pour l’avenir des Calédoniens, au sein des groupes de travail suivants, dont la liste pourra être complétée" :

Questions institutionnelles

Égalité des chances et cohésion sociale

Développement économique, emploi, grands investissements

Nickel

Souveraineté énergétique et transition écologique

Souveraineté alimentaire et foncier

Valeurs, identité commune et réconciliation

Intégration et rayonnement régional.

Organisés par le haut-commissaire et installés par les ministres

"Ces groupes de travail, a précisé Elisabeth Borne, seront organisés à Nouméa par le haut-commissaire au mois de novembre et installés par les ministres. La conclusion de ces travaux, nécessaires à l’élaboration du projet d’avenir de la Nouvelle-Calédonie, est attendue mi-2023. Les travaux de la Convention respecteront les légitimés et les compétences de chacun. Ainsi, les questions institutionnelles feront l’objet d’échanges dans un format politique ad hoc. »

"Echanges incomplets" faute de délégation indépendantiste

Et de finir sur l’absence marquée et remarquée des voix indépendantistes. « S’ils ont été denses et fructueux, les échanges ont été incomplets en raison de l’absence d’une partie des forces politiques. Le processus que nous avons engagé aujourd’hui ne peut aboutir que si toutes les forces politiques calédoniennes y contribuent. Tous les partenaire présents l’ont affirmé, en rappelant la nécessité de rechercher le consensus. Avec Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, nous poursuivrons le dialogue pour que tous les partenaires politiques participent aux discussions dans l’intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Cet objectif sera affirmé par les deux ministres à l’occasion de leur déplacement au mois de novembre."

A retrouver ce samedi, les réactions, globalement satisfaites, des participants à cette séquence inédite.

Une séquence censée relancer la dynamique et le dialogue entre les partenaires de l'Accord de Nouméa, mais d'ores et déjà entachée par l'absence de l'un des trois. A l'exception du président de la province Îles, les indépendantistes n'ont pas accepté l'invitation de l'Etat malgré le séjour, salué, de Jean-François Carenco courant septembre. Au contraire de la famille loyaliste largement représentée. Pour la première fois, et c'était pour certains un motif de désaccord, des représentants de la société civile ont été par ailleurs associés aux échanges.