Visite ministérielle : une deuxième journée marquée par les rencontres pour Marie Guévenoux

Dans l'enceinte du haut-commissariat, la ministre déléguée chargée des Outre-mer a multiplié les rencontres avec des personnalités du monde politique et économique, au lendemain de son arrivée en Nouvelle-Calédonie.

De l'écoute mais pas d'annonce. La ministre démissionnaire Marie Guévenoux avait rendez-vous ce jeudi matin avec les maires du Grand Nouméa pour un point de situation, plus de deux mois après sa dernière visite.

"C'est toujours bien de faire le point avec la ministre des outre-mer, même si elle est démissionnaire. Cela permet aussi d'avoir un relais très direct avec le président et le gouvernement et de passer aussi des consignes claires aux successeurs éventuels", a estimé le maire de Dumbéa Yoann Lecourieux, qualifiant la situation actuelle de "très grave" et les mois à venir de "peut-être plus tendus d'un point de vue sanitaire et social".

Des attentes réelles

"L'écoute est attentive mais je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps pour que cela puisse se transformer en aide réelle et non virtuelle pour nos collectivités", a de son côté jugé Antoine Romain, le directeur de cabinet de la mairie de Païta, à la sortie des entretiens.

Très touché, le maire du Mont-Dore s'est quant à lui exprimé sur la situation de sa commune et le blocage que connaissent les habitants du sud depuis plusieurs semaines. "J'ai même fait la proposition à la ministre de la construction de cette route dédiée au Mont-Dore sud, passant par le bord de mer", a indiqué Eddie Lecourieux.

Et de conclure : "J'ai dit que si nous n'étions pas capables de sécuriser définitivement le Mont-Dore, il fallait trouver une solution pérenne et ça passerait par la construction de cette route".

Les acteurs économiques également écoutés

Après plus d'une heure de discussions, place aux acteurs économiques du territoire. Les entrepreneurs ont déploré une situation catastrophique pour eux et pour leurs employés, faisant une demande pressante à l'Etat afin d'obtenir des aides supplémentaires.

"Nous craignons une aggravation de cette crise dans les prochaines semaines et les prochains mois si rien n'est fait, que ce soit en matière de sécurité, d'assurance ou d'adaptation de notre modèle économique pour rendre la Calédonie attractive pour les investisseurs", a déclaré la présidente du Medef-NC Mimsy Daly.

"Elle nous a demandé si on pouvait encore faire société en Nouvelle-Calédonie. Evidemment, on peut. Le monde de l'entreprise est probablement l'un des acteurs les plus forts du vivre-ensemble et du faire-ensemble. Il faut absolument faire en sorte qu'un maximum d'entreprises survivent et puissent jouer leur rôle dans la société calédonienne de demain", a ajouté le dirigeant de la CCI David Guyenne.

Pas de communication officielle

De la part de la ministre, il n'y aura pas eu de discours ni de point presse. Venue écouter les Calédoniens et soutenir les forces de l'ordre à la demande du président de la République, Marie Guévenoux rapportera à Paris le fruit de ces nombreuses discussions.

D'après nos informations, la ministre aurait toutefois annoncé à certains élus la venue prochaine de renforts pour les forces de sécurité engagées sur le territoire, sans en préciser la nature. Sur le plan financier, elle leur aurait promis que les dotations des communes payées par l'Etat seraient versées en totalité en septembre prochain, permettant ainsi de payer les salaires et les charges courantes.

Retrouvez ci-dessous le reportage d'Yvan Avril et Cédric Michaut :