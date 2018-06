Voh : des chasseurs capturent un serpent à la tribu de Tiéta

Une espèce non vénimeuse

Tué par balles

© FACEBOOK

SERPENT

Dans un communiqué, le conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Calédonie confirme l'information selon laquelle le serpent retrouvé à Tiéta est un python réticulé (Malayopyton Reticulatus). Il mesure 4 mètres de longueur, 15 cm de diamètre maximal et pèse 26 kilos. Le sexe de l'animal reste indéterminé pour l'instant.Le serpent est natif de l'Indo-Pacifique (Inde, Péninsule Indochinoise, Philippines, Indonésie). Selon le conservatoire, l'espèce fait malheureusement l'objet d'élevage et de trafic international, classée espèce vulnérable par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.Le communiqué précise par ailleurs qu'il n'y a pour l'instantpermettant d'affirmer qu'il y a d'autres animaux dans la zone, indiquant depuis quand l'animal séjournait dans la zone et déterminant par quelle voie l'animal est arrivé sur le territoire. Les services et organismes compétents travaillent notamment à éclaircir ces différents points.Des photos et une vidéo postées sur les réseaux sociaux montrent un impressionnant serpent capturé par des habitants de la tribu de Tiéta. Après l'avoir découvert dans les brousses il y a quelques jours, les chasseurs l'ont tué par balles de carabine de calibre 243.Le reptile a depuis été remis aux gardes-nature de Pouembout. Selon les habitants, un autre serpent vivant serait dans la nature.