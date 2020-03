Vote par procuration, mode d'emploi

Ce dimanche, les Calédoniens sont appelés à voter au premier tour des municipales. Certains ne pourront pas se déplacer, ils peuvent donc donner procuration à un tiers. Rappel de la marche à suivre... sans tarder !



Attestation sur l'honneur

Je travaille le dimanche. Je ne peux pas me déplacer. Et c'est les horaires, aussi. Donc je donne procuration, à une grand-mère.

- Valentine Wejieme, électrice

Le tribunal fait des heures supp'

Les personnes peuvent venir au tribunal de première instance de Nouméa du lundi au vendredi, de 7 heures et demi jusqu'à 16 heures, en continu, pour toute procuration. Et de plus, nous allons faire une permanence jusqu'à 20 heures les mardi 10, mercredi 11 et le mercredi 18 mars.

- Danielle Pintor, greffière

Possible pour les deux tours

Au dernier décompte fait par les services de police et de gendarmerie, on en était à plus de trois mille procurations établies pour l'instant. En 2014, on était à sept mille. Cette dernière semaine va être sans doute la semaine où va être apportée le complément. Ne tardez pas.

- Ulric de la Borie de la Batut, secrétaire général du haussariat

Penser aux délais

Valentine Wejieme s'est rendue dans un commissariat de police, munie de sa pièce d’identité. Originaire de Lifou, elle ne sera pas disponible pour voter dimanche 15 mars, lors du premier tour des municipales. Et vient par conséquent effectuer une procuration.Son mandataire doit voter dans la même commune que la jeune femme. Et en moyenne, une cinquantaine de personnes viennent chaque jour établir une procuration dans ces locaux. Elles doivent attester sur l’honneur qu’elles seront indisponibles le jour du scrutin.Pour établir des procurations, les Calédoniens peuvent se rendre dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, au tribunal de première instance de Nouméa et dans les sections détachées de Lifou ainsi que de Koné. Au TPI, des heures supplémentaires ont été prévues pour l’occasion.En fonction des demandes, les procurations peuvent servir pour les deux tours des municipales. Mais attention, elles ne seront pas prises en compte pour le scrutin référendaire. Il est en tout cas conseillé d’effectuer ces démarches administratives le plus tôt possible.Il est possible de faire une procuration jusqu'au dernie rmoment, mais reste à anticiper les délais d'acheminement ! Pour simplifier les choses, les Calédoniens peuvent se rendre sur le site internet du ministère de l’Intérieur et remplir le formulaire de vote par procuration . Puis l’imprimer avant de le déposer dans un des bureaux dédiés.