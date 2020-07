Vers un week-end de grève et de perturbations sur le réseau Tanéo

Le mouvement lancé jeudi par une intersyndicale sur le réseau de bus Tanéo n'a pas été réglé avant le week-end. Quatorze lignes seront perturbées demain et carrément pas desservies dimanche. La direction de Carsud, pointée par cette grève, réagit dans un communiqué.

Un vendredi ralenti

Quatre syndicats sur cinq

On continue le mouvement parce qu'on n'a pas eu d'entretien. Ni avec le SMTU, ni avec la province. Il y a une seule revendication, c'est le départ du PDG parce qu'il n'y a plus la communication, le respect. Il n'y a aucune revendication salariale ni financière. On a un problème relationnel.

- Daniel Talia, délégué CFE-CGC

Réaction de Carsud

Baromètre d'opinion

«Procédure de licenciement»

Les usagers de Tanéo sont prévenus., il n'y aura, ni de cars surautres lignes, et sur, ils rouleront aux horaires de dimanche. Quant à, c'est bien simple, leslignes perturbées ne seront pas du tout desservies.Cedéjà, unede lignes n'ont pas fonctionné ou pas comme d'habitude. Le parcours de la L6 et la N5 a même été modifié pour desservir les quartiers longés par le Néobus, comme la Montagne-Coupée ou Montravel,Car la grève entamée jeudi par une partie du personnel se poursuit, sous l'égide d'unequi réunit letransports, la, l’et la. La centaine de salariés mobilisés dénoncent, rappelons-le, des difficultés managériales. Ils réclament la démission du président-directeur-général de Carsud.La direction de la société Carsud,de Tanéo visée par la grève, «se trouve dans l’incompréhension totale de ce mouvement», a-t-elle réagi ce vendredi par voie de communiqué. «Pour atteindre un niveau de performance élevé, il faut des règles et ne pas confondre harcèlement et exigence managériale», y est-il écrit.«Notre étonnement est d’autant plus grand, poursuit le texte, que les salariés semblaient jusqu’à présentavec la ligne managériale puisque lors d’un baromètre d’opinion des salariés menée il y a quatre mois par une société extérieure, au moinsdes salariés de Carsud se disaient être satisfaits de leurs conditions de travail.»«Cependant, parmi les sujets qui pourraient être jugé, il y a une procédure de licenciement à l’égard d’un conducteur ayant commis des violences sur une collègue à son poste de conduite, poursuit le communiqué. Acte totalement condamné par la direction qui s’est montrée intransigeante sur le sujet.»