4 questions pour comprendre ce qui se passe à Mauna Kea

Qui manifeste ?

Pourquoi manifestent-ils ?

Comment réagissent les autorités ?

© Moana'ura Walker Quelques personnes ont organisé un sit-in place Tarahoi, pour soutenir les manifestants de Mauna Kea, à Hawaii.

A quoi servirait ce téléscope ?

Depuis le 15 juillet, à Hawaii, 500 à 600 personnes campent aux pieds de la montagne Mauna Kea, sur Big Island, la plus haute montagne de l'archipel. Elles sont pour la plupart issues des Kanaka Maoli, les Autochtones hawaïens. Des personnes âgées, mais aussi des familles pour la plupart d'entre elles.Ils protestent contre le projet de construction d'un des plus grands télescopes du monde (TTM), de 30 mètres de diamètre, prévu sur le sommet de cette montagne. Mais cette montagne est sacrée pour les Hawaiiens et d'autres peuples polynésiens. Dans les légendes, le mont Mauna Kea est la représentation de Wākea, le dieu du ciel. Certains ancêtres y sont d’ailleurs inhumés et des cérémonies y sont encore aujourd'hui pratiquées. Le mont est considéré comme une porte d'entrée pour le paradis.Les travaux devaient débuter cette semaine, pour un budget prévu d'1,4 milliard de dollars américains (environ 140 milliards Fcp).Les manifestants barrent la route d'accès à la montagne. Ils ont dressé des tentes et doivent affronter le froid. Ils ont installé un poste médical et une cuisine. Mardi 16 juillet, une trentaine de personnes âgées ("kupuna") ont décidé de se placer en première ligne avant d'être arrêtées, puis relâchées.Les forces de l'ordre semblent ne pas savoir comment agir, face à cette manifestation pacifique. D'autres policiers, ainsi que le Gouverneur de l'Etat de Hawaii, David Ige, sont attendus sur place dans les prochaines heures.D'autres mouvements de soutien se sont créés sur d'autres îles hawaïennes et dans d'autres Etats et îles du Pacifique, comme à Tahiti. Ce vendredi 19 juillet, quelques personnes ont organisé un sit-in, place Tarahoi, à Papeete, afin d'interpeller sur la situation à Hawaii et de soutenir les manifestants.La montagne Mauna Kea compte déjà 13 télescopes, installés depuis les années 60. Les 500 employés ne peuvent plus y accéder pour le moment. C'est l'un des meilleurs sites au monde pour les astronomes, car élevé et à l'abri de toute pollution lumineuse.L'un de ces télescopes a notamment pu observer le tout premier trou noir.Déjà, des manifestations avaient éclaté en 2014 et 2015 pour s'opposer à ce projet.