À Paris, Christelle Lehartel rencontre Jean-Michel Blanquer

Alors qu'à Tahiti, les discussions ont débuté, jeudi 18 novembre, entre le Pays et les syndicats, dans le cadre des préavis de grève générale, la ministre du Travail, Christelle Lehartel, est à Paris, où elle a discuté éducation, avec le ministre Jean-Michel Blanquer.

Axelle Mésinèle avec communiqué •

Christelle Lehartel, ministre de l'éducation, du travail, de la modernisation de l'administration en charge du numérique a successivement rencontré Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports et Nathalie Elimas, secrétaire d’état chargée de l’éducation prioritaire dans le cadre du dialogue de gestion et de performance de l'éducation.

Les discussions ont porté sur le dialogue de gestion et de performance du système éducatif polynésien pour les années 2021-2022 dont la contribution de l’Etat s’élève ) plus de 65 milliards de F.CFP.

Ces échanges annuels ont permis de faire le point sur les taux d’encadrement des élèves, sur l’utilisation des moyens REP+ de l’éducation prioritaire, sur la carte de formation initiale, sur la dotation des fonds sociaux et sur la dotation générale d’investissement.

Un temps a été consacré à plusieurs actions et expérimentations permises par le statut d’autonomie du Pays : l’adaptation des programmes scolaires du 1er et 2nd degrés, le financement du cycle 3 à l’école permettant le déploiement des classes de Sixième dans les écoles des îles sans collège, le co-financement de l’ouverture de 5 archipels connectés pour l’enseignement supérieur et la labellisation du premier campus des métiers et des qualifications dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et de l’accueil.

La Ministre en charge de l’éducation s’est félicitée de l’excellence du travail de partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports et le Vice-rectorat, dans la prise en compte des spécificités du système éducatif polynésien.