La conformité d’une centaine de navires à usage professionnel est inspectée.



Webmaster •

Les affaires maritimes à pied d’œuvre aux Iles Sous Le Vent

Deux contrôleurs des affaires maritimes sont actuellement en mission à Tahaa et Raiatea aux Iles Sous Le Vent. Ils ont pour mission de vérifier tous les bateaux qui transportent des passagers. Les deux missionnaires se déplacent dans les différentes marinas et vérifient les permis de naviguer et l'état des navires à usage professionnel. Il leur faut de 25 minutes à une heure pour tout inspecter et même les embarcations du port autonome et des pompiers sont soumis à ces contrôles. Les émissaires des affaires maritimes devraient inspecter 90 navires durant leur tournée.