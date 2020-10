Agression Tiki d'Or : deux hommes arrêtés et écroués

Ils avaient agressé le gérant et une cliente du bar Tiki d'Or , dimanche dernier. Les deux hommes ont été interpellés en fin de semaine, mis en examen et écroués.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Le 11 octobre dernier, deux hommes ont attendu la fermeture du bar Tiki d'Or, aux alentours de 3h du matin, pour s'introduire et tabasser le gérant et une cliente. Ils avaient grièvement agressé les deux victimes, et selon nos confrères de Tahiti Infos, abusé sexuellement la cliente avant de repartir avec la caisse du bar.Toujours selon Tahiti Infos, recherchés par les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DSP), les deux hommes ont finalement été interpellés en fin de semaine. Ils ont été placés en garde à vue puis déférés samedi au parquet avant d'être présentés au juge d'instruction.Tous les deux ont été mis en examen pour viol en réunion et vol avec violence ayant conduit à une ITT de plus de 8 jours. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.