Alerte Tsunami dans les Îles du vent, les Australes et les Marquises

Un séisme de 7,9 a eu lieu aux Îles Kermadec, au nord est de la Nouvelle Zélande, ce jeudi 4 mars 2021. Une montée des eaux devrait toucher une partie de la Polynésie française en début d’après-midi. L'onde devrait toucher les australes aux alentours de 12h30 avec une taille de 39 cm maximum, les Îles du Vent à 13h06 avec une hauteur de vagues comprise entre 60cm et 1,50 m et les Marquises aux alentours de 14h30 (heure Marquises) avec une taille de 0,70 cm.

Autour de la vallée de la Papenoo, un message de vigilance générale est diffusé et sera accompagné du déclenchement de sirènes d’alerte pour évacuer la zone. A Moorea, les deux baies de Cook et d’Opunohu seraient concernées à hauteur de 60 cm environ. 9 sirènes d’alerte sont déclenchées sur la côte Nord de Tahiti et 2 sirènes sont déclenchées sur la côte Nord de Moorea dans les communes des 2 baies concernées. Aux Australes et aux Marquises, un message de vigilance est diffusé aux autorités locales. Une attention particulière sera menée à Hiva Oa où la montée des eaux pourrait atteindre jusqu’à 70 cm.

Le PC Crise du Haut-commissariat de la République en Polynésie française est activé et informe les autorités locales.

Il est recommandé de s'éloigner des côtes, suivre les itinéraires d’évacuation et de s'organisez dans le calme la mise à l’abri des familles, ou des personnes à charge, notamment les enfants.