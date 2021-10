Vaea a vaincu son cancer du sein et voit la vie en rose

Vivre c'est lutter, dit le poète. Et pour le cancer, c'est souvent aussi le conseil du médecin : ne pas renoncer et surtout prévenir. Vaea, maman de 4 enfants, a préféré se battre. Aujourd'hui, elle assume sa féminité et veut voir la vie en rose.

Eric Tang •

La vie en rose après un combat contre le cancer, c’est plus que jamais le vœu de Vaea Tumahai. En participant à un shooting photo, elle assume son corps et sa féminité, une victoire !

"Je suis avec de belles personnes qui nous mettent à l'aise, qui ne voient pas la femme qui a eu le cancer. Ils voient la femme naturelle, sans complexe. Je ne sais pas comment expliquer la joie qui est dans mon coeur, c'est beaucoup ! J'ai beaucoup de joie à donner autour de moi aux mamans, aux femmes, aux jeunes filles", dit-elle.

Sur des photos avec sa fille, Vaea avait encore les cheveux courts. Un an plus tôt, elle subissait l’ablation d’un sein et 4 chimiothérapies...

©Polynésie la 1ère

Mais c’est en 2013, qu’elle apprenait la nouvelle. "C'est le choc. La vie, c'est fini, je m'écroule, je fais du n'importe quoi. Ce jour-là, je n'étais plus la Vaea qui pense comme tout le monde".

Continuer à vivre

Aujourd’hui Vaea est prête à partager son expérience, tant pis pour les regards malveillants. Elle a appris à faire face. "Ta famille est là et te soutient comme elle peut, ton mari aussi...mais c'est toi qui doit décider : est-ce que je veux ou pas m'en sortir ?, est-ce que je veux continuer à vivre comme j'ai toujours fait, ou je veux vivre et me laisser mourir ?...Moi, je continue", s'est-elle alors dit.

Continuer, en passant peut-être par une reconstruction mammaire. Une belle manière de fêter ses cinquante ans !

Regardez le reportage de Cybèle Plichart :