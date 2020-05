Les artisans se mobilisent pour la fête des mères

Du 2 au 7 juin, les centres artisanaux dans les 5 archipels de la Polynésie française proposeront de quoi faire plaisir aux mamans.



Polynésie la 1ère avec communiqué de la Présidence •

Le secteur artisanal se mobilise pour amorcer sa relance économique. Ainsi, à l'occasion de la fête de la mère, célébrée dimanche 7 juin, le service de l’artisanat traditionnel informe le public que de nombreux centres artisanaux sont ouverts dans les 5 archipels de la Polynésie française.L'opération fête des mères est organisée du 2 au 7 juin, par les associations, dans plusieurs centres artisanaux : une belle opportunité de soutenir l’artisanat traditionnel polynésien et de trouver un cadeau unique à offrir.À Tahiti, les centres artisanaux de Faa'a, Punaauia, Paea, Papeete, Mahina, Taravao, Toahotu, Vairao participent. À Moorea, il y a celui de Paopao.Pour consulter l'ensemble de la liste des centres participants : www.artisanat.pf Afin de continuer la lutte contre le Covid-19, le port du masque est recommandé, et les gestes barrières, dont la désinfection des mains à l’entrée de chaque centre artisanal, devront être respectés par tous, artisans et visiteurs.