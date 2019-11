Retour sur la morsure de requin dont a été victime jeudi 14 novembre un enfant de 9 ans au cours d’une séance de nourrissage au Lagoonarium de Moorea.

Polynésie la 1ère •

Attaque de requin à Moorea « c’était de l’opportunisme »

Hier, un groupe de touristes participait à une activité de "Shark Feeding" au lagoonarium d'Afareitu à Moorea. Le lagoonarium est situé derrière un motu sur un platier, ce qui permet d'offrir aux visiteurs une expérience complète en immersion avec la faune marine du fenua.Le jeune garçon victime de morsures se trouvait parmi le groupe de touristes en question. Tout se passait comme d'habitude et comme presque à chaque fois, les requins à pointe noire, se sont progressivement rapprochés du guide qui leur donnait à manger.Selon les témoins présents sur place au moment de l'accident, les squales d'un mètre cinquante se sont rapidement retrouvés au nombre de six autour du guide et du garçon de 9 ans. C'est à ce moment là que la victime s'est faite mordre à deux reprises au niveau de l'avant bras droit. Il a ensuite directement été évasané à Tahiti. Le reportage de Lucile Guichet Tirao et Jérôme Lee.La loi locale n'est pas très précise concernant le "feeding" ou désormais le "smelling" dans les eaux polynésiennes. Il est cependant précisé qu'il est "interdit de perturber les animaux dans leur milieu naturel". Sur l'île soeur, les moyens de contrôle de ces activités sont très restreintes : le brigade nautique ne comporte qu'un agent équipé d'un bateau.