L'école Teina Mahu de Tubuai reçoit le label Aire Marine Educative

Roland Sanquer, chargé de mission pour le développement et l’animation du réseau sur le territoire, et Pascale Salaun, directrice de l’Agence Française pour la biodiversité (AFB) de la Polynésie sont venus spécialement de Tahiti pour encourager tous les élèves de l’école GS Teina-Mahu de Tubuai et aussi toute l’équipe pédagogique.Ils ont remis officiellement un diplôme et une banderole du label AME à classe de CM2 de Tihoti Tanepau, porteuse du projet pour toute l’école. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires de l’île de Tubuai qui ont soutenu cette opération.Toute l’école est impliquée dans ce projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de protection du milieu marin.Selon la DGEE, "les Aires marines éducatives permettent à l’Ecole polynésienne de (re)connecter nos jeunes générations aux richesses exceptionnelles de leur patrimoine naturel mais aussi culturel, pour qu’elles agissent en faveur d’un développement durable « qui répond aux besoins du présent sans compromettre leurs possibilités, dans le futur, de répondre à leurs propres besoins».