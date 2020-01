Bienvenue aux bébés 2020 !

Il y a eu 4 naissances enregistrées entre 00H05 et 7h ce 1er janvier 2020 à l'hôpital du Taaone et à la clinique Paofai.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

En ce 1er janvier 2020, on souhaite la bienvenue dans ce monde à Raahiti Marie-Achard. Beau bébé de 4kg né cette nuit à 2h45 à l'hôpital du Taaone. C'était déjà la troisième naissance de l'année au CHT. Le 3ème petit garçon aussi, puisque deux autres l'ont précédé à 00h05 et 00h09. Les parents de Raahiti, Johanna et Moana, sont agriculteurs à Tautira, c'est leur 5ème enfant. Toutes nos félicitations aux heureux parents !