Assises : il tue son beau-cousin pour une enceinte

Ce mardi 11 février est jugé aux Assises, un jeune homme, mineur au moment des faits, accusé d'avoir poignardé à mort son beau-cousin, en 2017. Ils s'étaient violemment disputés au sujet d'une enceinte, peu de temps auparavant, sur fond d'alcoolisation massive.

LGT, GT •

Le procès s'est ouvert à huis clos total, ce 11 février, c'est-à-dire sans public et sans journaliste, en raison de la minorité de l'accusé au moment des faits.

En 2017, à Bora Bora, le jeune homme est accusé d'avoir poignardé au coeur, son beau-cousin alors âgé de 28 ans. Les deux hommes, fortement alcoolisés, se seraient disputés plus tôt dans la journée, le plus âgé accusant le plus jeune d'avoir dégradé son enceinte acoustique et le rossant. Le jeune mineur serait alors parti chercher un couteau de cuisine et lui aurait planté en plein coeur.



Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le procès doit durer deux jours.