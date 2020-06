Bora Bora : célébrer la fête des mères autour d'un buffet

L'un des restaurants de Bora Bora, prisé par des habitants et des célébrités, a ouvert ses portes pour célébrer notamment la fête des mères. Un moyen de fêter cette journée mais aussi de relancer l'économie.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Le restaurant a fermé ses portes le 20 mars dernier, suite à la crise sanitaire lié au coronavirus. L'établissement a ouvert de nouveau jeudi 4 juin et a décidé d'organiser un buffet pour la fête des mères et mis à disposition des enfants des tobogans avec un trio musicale."Toute la population a été au rendez-vous, on espère faire un évènement par mois pour que les gens s'amusent et oublient un peu toutes les difficultés qu'il y a en ce moment", explique le directeur de l'établissement qui n'a licencié aucun des 15 employés.Les mamans étaient au rendez-vous pour cette journée et félicitent l'ouverture de l'établissement pour célébrer cette occasion. "C'est super, on avait hâte", confie une des clientes.