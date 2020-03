C'est reva pour la 19e édition de la Tahitienne !

Les femmes ont rendez-vous ce samedi 7 mars à Pirae pour la 19e édition de la Tahitienne. L'une des courses les plus populaires de l’année. Le départ est prévu à 17h devant la mairie de Pirae pour une distance d'environ 3 km.

Polynésie la 1ère (MLSF), David Chang •

Interview

Dimanche 8 mars, les femmes seront célébrées dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Mais avant, les femmes ont rendez-vous ce samedi pour la Tahitienne, l'une des courses les plus populaires de l’année. C’est en tout cas celle qui rassemble le plus de femmes. La course a l’habitude de réunir plus de 5000 participantes.La 19e édition de la Tahitienne se déroule donc ce samedi soir à la mairie de Pirae. Le départ est prévu à 17h devant la mairie de Pirae pour une distance d'environ 3 km. C'est l’Ascep, l’association sportive courir en Polynésie, qui organise l’évènement. "Pour le moment, nous étions à 4500 donc j'espère aller plus. Donc, nous ouvrons les inscriptions de 9h à 12h pour celles qui veulent encore venir", explique Evelyne Ramond, la présidente de l'Ascep. Les fonds récoltés pour cette course seront reversés à l'APAC pour les personnes atteintes du cancer.Par ailleurs, à l'occasion de la journée de la femme, le ministère de la Solidarité a réun, vendredi 6 mars, les acteurs majeurs de la protection des droits des femmes au fenua, notamment l’union des femmes francophones océaniennes et le conseil des femmes de polynesie française. A cette occasion, la ministre de la famille a annoncé sa nouvelle politique intitulée : "le programme de la paix" . "Lorsqu'on veut être bien avec l'autre, il est nécessaire d'être d'baord être en paix avec soi-même (...) C'est une guerre lorsqu'on violente son enfant et sa femme", explique hier Isabelle Sachet