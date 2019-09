Campagne d'information sur la contraception

Campagne de prévention à la contraception

La contraception gratuite et anonyme

Il s’agit, d’une part, de sensibiliser la population et de lutter contre les fausses croyances à l’égard de la contraception par une(télévision, cinéma, réseaux sociaux) et par des(ateliers, stands d’informations) mises en place par les structures de santé de l’ensemble du territoire. Et d’autre part, d’actualiser les connaissances et deauprès des adolescents.Il sera organisé sur ce thème, durant les mois de septembre et octobre 2019, un séminaire, une conférence-débat et des rencontres entre professionnels animés par des experts de la thématique.Quelques chiffres récents sur la contraception sont disponibles. Une étude menée en 2019 auprès des femmes venant d’accoucher montre que seulementou utilisent le préservatif ou une méthode naturelle après l’accouchement, et que : 4 femmes sur 10 utilisent un implant ; 3 femmes sur 10 utilisent une pilule ; 1 femme sur 10 utilise un dispositif-intra-utérin (aussi appelé « stérilet »).Chez les jeunes filles, encore trop de freins et d’idées fausses concernant l’accès à la contraception et la tolérance des contraceptifs sont évoqués : « C’est cher », « Ça fait grossir », « Ça fait mal », « Ça ne marche pas »…Dans le monde,, les familles et la société dans son ensemble car elle permet de décider ou non d’une grossesse grâce à des méthodes contraceptives simples, efficaces et sûres.En Polynésie française, après sa légalisation en 1971, la contraception a beaucoup gagné en accessibilité auprès des jeunes filles et des femmes. Aujourd’hui,par les patientes depuis 1997.Par ailleurs, l’introduction récente d’une consultation médicale après l’accouchement, dite consultation postnatale, dans le dispositif d’attribution des allocations de maternité, permet d’améliorer l’information des femmes en matière de contraception afin qu’elles puissent décider de leur prochaines grossesses.Et pourtant, une grossesse sur deux n'est pas désirée en Polynésie