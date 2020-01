Ce qui change en 2020

Passé le Nouvel an et les célébrations de la Saint-Sylvestre, de nombreux changements prennent effet dès janvier 2020, dans la vie quotidienne des Polynésiens. Le passage à 2020 amène son lot de changements.

Quels sont les changements auxquels vous allez devoir faire face cette année? La CPS va nous ponctionner un peu plus et on ne peut pas y échapper. Préparez -vous aussi aux nouvelles dispositions qui vont vous toucher dans votre quotidien dès à présent.L'An 2020 a débuté, et avec lui arrivent les nouvelles mesures qui seront applicables dans l'année ou qui le sont déjà depuis le premier janvier.A commencer par les multiples hausses de cotisations à la CPS.A compter de cette année, les planchers et plafonds mensuels pour la retraite de tranche A et B sont revalorisés, ainsi que le taux de cotisations pour la retraite de tranche A, du Fond Social de Retraite, de l'assurance maladie ainsi que les prestations familiales.