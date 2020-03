La collecte des déchets dans votre commune

Les communes de Tahiti et Moorea ont publié de nouveaux calendiers pour la collecte des déchets :



Papeete



Faa'a



Punaauia

Pirae



Arue



Mahina



Paea



Papara



Teva i uta



Taiarapu est



Taiarapu ouest



Hitia'a o te ra



Le programme de ramassage des déchets a évolué suite au passage de la Polynésie au stade 3 pour tenter de limiter la propagation du covid-19 en Polynésie.Collecte des bacs gris inchangée.Collecte des bacs verts maintenue le mercredi sur l’ensemble de la commune.Collecte des encombrants et des déchets verts : suspendues jusqu'à nouvel ordre.Le ramassage du bac vert et du bac gris se poursuit, mais la fréquence des ramassages pourrait diminuer dans les jours à venir.Le ramassage des déchets verts (en sacs et en vrac) ainsi que le ramassage des encombrants est suspendu.Le dépôt de déchets au service "Environnement" de la Punaruu est interdit.Continuité de la collecte des déchets sur Pirae sauf la collecte des encombrantsCollecte du bac gris et du bac vert : maintenueDéchets verts uniquement : collecte du 23 au 27 marsEncombrants uniquement : collecte du 30 mars au 3 avrilCollecte des bacs verts et gris maintenus.Collecte des déchets verts et encombrants suspendue / interdiction des dépôts de déchets sur toute voie ouverte au public.Fonctionnement normal du service de sécurité, hydraulique, et de collecte des déchetsBac gris le lundi, bac vert le mercredi.Suspension du ramassage des encombrants et des déchets verts.

Papenoo : bac gris le lundi

Hitia'a : Bac gris le lundi et le vendredi, bac vert le mercredi. Supension du ramassage des encombrants et déchets verts.

Moorea

Le calendrier de collecte des ordures ménagères est maintenu.Le service est assuré de nuit sur toute l’île de Moorea.