Coronavirus : l'épidémie installée en France, les grands rassemblements interdits dimanche

La France dénombre désormais 100 cas. Les grands rassemblements, dont la dernière journée du salon de l’agriculture, seront annulés dimanche, a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran. Aux Etats-Unis, une première personne est décédée du coronavirus.



P1ère avec AFP •

"Une nouvelle étape de l'épidémie est franchie, et nous passons désormais au stade 2, c'est-à-dire que le virus circule désormais sur notre territoire, et que nous devons freiner sa progression".



Olivier Véran, ministre de la santé

Cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus depuis la fin du mois de janvier, dont 86 sont actuellement hospitalisées, a annoncé ce samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.Sur ces 100 cas, 12 personnes sont guéries, 2 sont mortes et 86 hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a détaillé le numéro deux du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse.Un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait état d'un total de 73 cas.L'importance du nouveau bilan "est lié à un important cluster (regroupement de cas) dans l'Oise", particulièrement touchée par le virus, selon M. Salomon."L'investigation des deux cas initiaux dans l'Oise a permis de détecter cet important cluster qui est désormais de 36 cas au total - donc plus 18 par rapport à hier - par des contacts professionnels et familiaux", a-t-il poursuivi.Afin de freiner la propagation du coronavirus, tous les rassemblements collectifs sont également interdits "jusqu'à nouvel ordre" dans une partie de l'Oise et dans le village de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, identifiés comme deux regroupements de cas du nouveau virus. La célébration de messes est aussi suspendue jusqu'à "nouvel ordre" dans l'Oise, indique le diocèse.Un prêtre ayant été contaminé en Italie, l’Archevêque de Paris demande désormais de ne plus donner l’hostie dans la bouche et de vider les bénitiers.Toujours à Paris, trois soignants de l’hôpital Tenon sont contaminés. Leur état de santé n’inspire pas d’inquiétude.Tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche, seront annulés en France face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi.Ces mesures, prises lors d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres exceptionnels, conduisent aussi à annuler la dernière journée du Salon de l'agriculture dimanche à Paris.Le premier patient décédé du coronavirus sur le territoire américain est une femme qui était âgée d'une cinquantaine d'années, a indiqué samedi le président des Etats-Unis, Donald Trump, lors d'une conférence de presse.Cette femme vivait dans le comté de King, dans l'Etat de Washington, et fait partie des 22 personnes officiellement diagnostiquées sur le territoire américain, total actualisé qu'a annoncé samedi le président.