Covid-19 : France Télévisions ouvre largement ses antennes à l'école et à la culture

Parce que nous devons #resteràlamaison, France Télévisions fait évoluer ses offres et sa programmation pour servir le plus utilement les Français, mais aussi les divertir et les faire rire en famille.

Une priorité donnée à l’éducation

Le groupe renforce sa mission d'éducation et poursuit sa mission d'information pour répondre aux questions des Français, déjouer les fake news et les accompagner au mieux dans leur vie quotidienne .

France 4 ouvre ses antennes à l'Ecole A compter du lundi 23 mars, France 4 modifie toute sa programmation de journée pour diffuser en direct des cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale pour répondre à la mission "Nation Apprenante".

9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths

10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires

13h30-14h C'est toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans

14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths

15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2

Une nouvelle place pour la culture et l'évasion

Une priorité donnée à l’information

La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi :le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens : Entrée en matière, une nouvelle case de documentaires historiques.Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants.Ces nouvelles offres éducatives de France Télévisions seront également portées auprès de l’ensemble des publics ultramarins et diffusées sur les antennes de proximité des 1ère.La Maison Lumni, sera proposé sur plusieurs antennes linéaires et numériques :à 10h sur France 2, à 16h sur France 4, à 11h sur France 5 et à tout moment de la journée en replay sur Lumni.fr et la plateforme vidéo france.tv.Entouré d’experts - enseignants, blogueurs, YouTubeurs, personnalités de la société civile, etc.- Alex Goude reprendra les notions essentielles des programmes scolaires de la maternelle au collège , mais aussi informera et divertira.Rendez-vous à 11h30, à 15h et à 20h, la plateforme éducative de l’ensemble de l’audiovisuel public, Okoo, la plateforme divertissante à destination des enfantsEnfin,, l’offre numérique dédiée aux jeunes adultesTous les jours de la semaine, France 2 proposera, après le journal de 13h, un film patrimonial français avec dès lundi 23/03 Jean de Florette suivi mardi 24/03 de Manon des sources.Tous les lundis en prime time, France 5 reprend sa case "Place au cinéma" avec pour démarrer le 16/03 Tchao Pantin suivi de Tootsie le 23/03.Et toujours les rendez-vous cinéma du dimanche soir (sur France 2 et France 4), le film pour toute la famille du mercredi soir sur France 4 et le film du jeudi soir sur France 3.France Télévisions soutient le spectacle vivant et renforce son offre pour permettre l'accès à la Culture pour tous.Le groupe propose 3 nouveaux rendez-vous théâtre dès la semaine prochaine.- Sur France 5, en prime time tous les dimanches, une pièce du répertoire de la Comédie Française (partenariat Comédie Française).- Sur France 2, tous les samedis en 2e partie de soirée- Sur France 2, en 2e partie de soirée, tous les vendredis, un concert ou un numéro de Taratata- Sur France 3, tous les vendredis en prime time des best of Nostalgie- Sur France 5, tous les samedis soirs, place à des opéras ou des concerts classiques en 2e partie de soiréeLe seul rendez-vous littérature de prime time du PAF La grande librairie sera maintenu aussi longtemps que possible tous les mercredis sur France 5Et toujours une offre très riche avec des fictions, des séries, des magazines, des divertissements et des documentaires évasion à voir et à revoir sur les antennes et sur france.tvet la matinale de France info (canal 27) fusionnent.Les éditions d’information de France 2 et France 3 continueront à être rallongés et le 20H adopte désormais un format de 52 minutes, faisant comme depuis le début de la crise, une large place à l’interactivité avec le public., l'offre d'information 360 du service public, sera totalement mobilisé autour de cette actualité principale.Une offre interactive, de solidarité dédiée à l’accompagnement et à l’information de nos publics en Outre-mer est construite autour des radios et du numérique.Les magazines de France 5 (Les Maternelles, le Magazine de la Santé, Allo Docteurs, C à dire, C dans l’Air ) sont également mobilisés pour assurer une présence et des conseils aux Français tout au long de la journée.Tous les mardis en prime time, un numéro d'Enquête de santé animé par Michel Cymes fera le point sur la situation en France notamment.