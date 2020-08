Covid 19 : le lycée Samuel Raapoto ferme ses portes

Dans un communiqué, le directeur de l'établissement informe que l'établissement est fermé. Il rouvrira ses portes le lundi 24 août 2020.

Communiqué •

Dans un communiqué, le directeur de l'établissement, Thierry Taufa Temauri, informe que l'établissement est fermé. Il rouvrira ses portes le lundi 24 août 2020.



"Aujourd'hui, la Direction de l'enseignement protestant a reçu l'information d'une situation de Covid asymptomatique au Lycée Samuel Raapoto. En concertation avec la direction de l'église Protestante Māòhi et les autorités publiques et en application du protocole sanitaire, les structures du lycée Samuel Raapoto situées à Arue seront fermées jusqu'au lundi 24 août 2020 au matin.



Une enquête a été ouverte et les personnes concernées seront contactées par le bureau de veille sanitaire.



Le corps enseignant sera chargé de la mise en place de la continuité pédagogique."