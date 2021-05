DIRECT. Point de situation sur le dispositif des motifs impérieux, le 25 mai 2021

Mardi 25 mai en direct sur nos antennes à partir de 11h25, suivez en direct la conférence de presse du Haut-Commissaire et du Président du Pays sur l'évolution du dispositif des motifs impérieux pour les déplacements entre la Polynésie française et l'Hexagone.

Polynésie la 1ère ; SD •

Une allocution commune se tiendra mardi 25 mai à 11h25. Le Haut-Commissaire et le Président de la Polynésie française annonceront les mesures sanitaires applicables en Polynésie française.

Le Gouvernement a décidé de modifier les conditions de déplacement entre l’Hexagone et les départements et collectivités d’Outre-mer. S’agissant de la Polynésie française, la levée des motifs impérieux entre la Polynésie française et l’Hexagone pour les personnes vaccinées a été décidée à partir du 9 juin 2021.

Pour la Polynésie Française, dans le prolongement de l’ouverture progressive aux touristes initiée début mai par l’Etat et le Pays, les motifs impérieux entre le territoire et l’Hexagone seront levés pour les personnes vaccinées (schéma vaccinal complet), à partir du 9 juin. Un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ vers la Polynésie Française continuera à être exigé. Conformément au protocole sanitaire local, les voyageurs vaccinés seront dispensés de quarantaine à l’arrivée sur le territoire de la Polynésie Française.

Au 18 mai 2021, en Polynésie française :

Taux d’incidence : 11 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 25 %, 2nde injection = 17 %

Évolution du coronavirus, variants, vaccins, la levée des motifs impérieuxs... Dominique Sorain et Edouard Fritch feront le point sur l'évolution et des modalités d’application des motifs impérieux.

Une allocution qui est à suivre en direct télé, radio et en Facebook Live sur Polynésie la 1ère, à partir de 11h25