Disparus en mer : des blessures à marée haute

Ces dernières années, il y a eu de nombreuses disparitions en mer et souvent nulle trace de ces personnes. Encore longtemps après, les familles qui ont connu pareil malheur ont du mal à faire leur deuil. Reportage aux Tuamotu et aux Marquises

Polynésie la 1ère (MLSF), Stéphane Ratinaud, Lionel Tehaamoana, Mathieu Allot •

Un regard absent, une musique de l'ocean qui berce et blesse parfois. Leurs parents ont disparu en mer, une injustice. "Ce sentiment-là, je l'ai vécu dès le début. Au fil des années, je me suis dit que peut-être la vie est faite pour nous comme ça", confie Mauricette Apa, fille d'un disparu en mer, qui vit à Hao. "Quand on se rencontre avec mes frères et soeurs, on en parle souvent".

La page est impossible à tourner, les premiers jours sont nourris par l'espoir puis vient l'évidence : la mer ne rend pas ses sujets. "Il faut que je vois son corps pour que je fasse le deuil de mon papa", explique Ohotoua, dont le père a disparu à Ua Pou, aux Marquises. Ici, cinq familles ont perdu des proches en mer, le plus souvent suite à des parties de pêche.