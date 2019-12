J-3 avant le passage à la nouvelle année. Pour cette soirée du réveillon, les feux d’artifice sont de mise mais la pratique n’est pas sans danger et l’utilisation nécessite une réglementation stricte.

Feux d'artifice : la sécurité d'abord !

Le passage à l'année 2020 approche à grand pas et pour la soirée du réveillon, les feux d’artifice sont de mise. Une pratique qui n’est pas sans danger et leur utilisation nécessite une réglementation stricte.En août dernier en Métropole, 13 personnes ont été blessées par une fusée de feu d’artifices. Certaines régions de France ont donc interdit l'utilisation des feux d'artifice pour le réveillon du nouvel an. Au fenua, afin de limiter et encadrer cette pratique, l’une des entreprises qui fournit des feux d’artifices aux différents magasins est formée pour expliquer les notions de sécurité.Autre façon de prévenir les accidents : bien conseiller les gens au moment de la vente de ces produits. Avec un prix variant entre 700 à plus de 9000 fcp les feux d’artifices sont aujourd’hui accessibles à tous. Pour en profiter sans accident, et passer de bonnes fêtes, mieux vaut suivre les conseils des professionnels.