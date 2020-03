Une cérémonie d’adieu a été organisée place Toata au lendemain de la disparition du chorégraphe, considéré comme le gardien de la tradition.

Hommage populaire à Coco Hotahota

« Ne copions pas ce qui vient de l’extérieur mais soyons fiers de notre culture ! » Ainsi s’exprimait Coco Hotahota emporté par la maladie dimanche 8 mars à l’âge de 79 ans. Afin de rendre hommage au danseur et au chorégraphe, fondateur en 1962 du groupe Temaeva, une cérémonie tour à tour empreinte de recueillement et d’allégresse a été organisée en quelques heures seulement place Toata. Elle a réuni plusieurs milliers de personnes, amis, admirateurs et anciens élèves.Le lieu n’a pas été choisi au hasard puisqu’il accueille chaque année le Heiva i Tahiti, fêtes plus que centenaires célébrant l’essence de la culture polynésiennes à travers ses chants et ses danses. C’est sur cette place que Coco Hotahota et sa troupe ont triomphé à de nombreuses reprises et en particulier en 2015 à l’issue une spectacle remarquablement enlevé et audacieux.