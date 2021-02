Ice : le témoignage d'un ancien consommateur

DC •

Il y aurait, en Polynésie, environ 20 000 consommateurs d’ice. Aucune catégorie sociale n’est épargnée. La tranche des moins de 20 ans consommant de l'ice a doublé entre 2018 et 2019.

Tout a débuté lors d'une soirée : « J'étais avec des amis, confie Ted à Axelle Mesinele. Ils consommaient déjà. Ils m'ont proposé, j'ai accepté comme ça sur un coup de tête ». Il devient ensuite rapidement accro et augmente sa consommation. Voici comment Ted, la trentaine, est devenu accro à la méthamphétamine. Aujourd'hui il a réussi à décrocher. Le récit d'Axelle Mesinele.

Le reportage avec le témoignage de Ted

L’addiction à la méthamphétamine fait des ravages et aucune catégorie sociale n’est épargnée. En 2018 un peu plus de 2 Kilos de cette drogue avaient été saisis….Un an plus tard on est passé à plus de 12 Kilos de saisie, pour retomber l’an dernier à 3 Kilos 3 : Une baisse qui s’explique par la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire.