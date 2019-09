Institut de formation Mathilde Frébault : rentrée ce lundi 2 septembre

Malgré la grève des six formateurs de l'établissement, la rentrée aura bien lieu ce lundi 2 septembre à l'Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault.



Dans un communiqué, le ministère informe en effet que l'établissement "ouvre ses portes, lundi 2 septembre, dès 7h30, pour la rentrée universitaire 2019/2020.



Les nouveaux étudiants de première année en soins infirmiers seront accueillis et parrainés par les étudiants de 2ème et 3ème année, ainsi que par l’équipe de direction et pédagogique en place.



Ce sera l’occasion de présenter le déroulement de la formation, notamment les stages qu’ils auront à effectuer dès la première année et durant leur cursus de formation, ainsi que le fonctionnement dans un communiqué, que la rentrée aura bien lieu, finalement demain, malgré la grève des formateurs. L'équipe de direction vous accueillera à 7h30, demain."