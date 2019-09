Les faits remonteraient à 2008, mais la plainte n'aurait été déposée que l'année dernièrepar une des victimes présumées.



Un professeur des écoles exerçant à Punaauia au moment des faits présumés, a été mis en examen ce 17 septembre pour viol aggravé et agressions sexuelles sur des élèves mineures. Des faits qui se seraient déroulés, dans sa salle de classe de CM2, derrière le bureau et que l'homme aurait reconnu face aux gendarmes.



Ce 17 septembre, il a été présenté au juge d'instruction, mis en examen et placé en détention provisoire le temps de l'enquête.

L'homme était jusqu'alors toujours en poste, mais dans une autre école.