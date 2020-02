Une journée consacrée aux vanilles des Outre-mer à Paris

Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guadeloupe, Mayotte... on trouve de la vanille dans plusieurs territoires d'outre-mer. Toutes ces gousses ont leurs particularités qui ont été mises à l'honneur au ministère des Outre-mer mercredi 19 février.

Polynésie la 1ère •

Laiza Vongny, directrice adjointe de l'Epic vanille de Tahiti

La vanille d'Outre-mer à l'honneur à Paris

C’est un événement inédit. A quelques jours de l’ouverture du salon de l’agriculture de Paris, le ministère des Outre-mer a accueilli pour la première fois, mercredi, une journée de conférences autour des vanilles d’Outre-mer. Pour la ministre Annick Girardin, il s’agissait de donner davantage de visibilité à ce produit emblématique de nos territoires, et de promouvoir les qualités culinaires de la vanille.De tous les territoires ultramarins, la Polynésie est le plus gros producteur de vanille. Laiza Vongny, directrice adjointe de l’Epic Vanille de Tahiti, explique à Serge Massau l’importance d’être présente pour cette journée spéciale.Les chefs cuisiniers du palais de l’Elysée et du ministère ont même concocté une dégustation de petits plats à base de vanille de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie et de La Réunion.Certaines vanilles se prêtent mieux à certains desserts, mais l'une d'entre elle a la faveur des chefs... on vous laisse deviner laquelle. Le reportage à Paris de Serge Massau.