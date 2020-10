L'Ecole Nationale des Sous-Officiers d 'Active de Saint Maixent a baptisé sa 343e promotion. Elle porte désormais le nom de Volontaires du Pacifique, en hommage à ses glorieux aînés. Parmi les élèves, un jeune Polynésien d'Arue.

L'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active de Saint Maixent a baptisé sa 343e promotion, qui porte le nom de Volontaires du Pacifique. Gestes coûtumiers, danse et haka... Perpétuer ainsi la mémoire de ces volontaires du Pacifique tombés lors des guerres mondiales ou encore vivants. "Le travail ne fait que commencer, maintenant nous sommes porteurs de message et tant qu'on aura un souffle de vie, on continuera toujours à véhiculer la mémoire de nos anciens", témoigne l'adjudant-Chef Manuka du XV du Pacifique.La tradition d'un baptême de promotion est un moment important et fort. Parmi les jeunes engagés, un Tahitien, Kaino. "Suivre la formation, être dans un cadre différent de chez nous, là on peut montrer qu'on est vraiment volontaire", confie le jeune Polynésien d'Arue, engagé volontaire.