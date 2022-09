L'invitée café : Annie Tuheiava - 09/09/2022

L'invitée café du vendredi 09 septembre 2022 est Annie Tuheiava, présidente de SOS Suicide en Polynésie.

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

C’est un mal qui ronge notre société : en Polynésie française, on estime à une trentaine le nombre de suicides chaque année ; les tentatives de suicide, elles, sont estimées à plus de 200 par an.

Des chiffres "certainement sous-évalués" selon certains spécialistes. Face à ce terrible constat, comment arriver à mieux comprendre les facteurs de risques et améliorer la prise en charge pour éviter au maximum les passages à l'acte ?

Éléments de réponse avec Annie Tuheiava, interrogée en français par Ibrahim Ahmed Azi et en tahitien par Carlos Natua :