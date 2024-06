La rencontre des talents féminins de Polynésie

La 9e édition de la Journée "Vahine, tu as des talents" se déroule aujourd'hui dans le hall de l'Assemblée de Polynésie.

Cet événement est organisé par l'Union des Femmes Francophones d'Océanie (UFO) et met en avant une soixantaine de stands tenus par des femmes proposant des produits artisanaux, alimentaires et des bijoux. Des animations musicales, des ateliers sur le bien-être et la santé mentale, ainsi que des remises de trophées sont prévues. L'objectif principal est de valoriser et d'autonomiser les femmes à travers l'entrepreneuriat et le soutien communautaire. Sandrine Salmon, membre de l'UFO, souligne l'importance de telles initiatives pour soutenir l'indépendance économique des femmes et lutter contre la précarité sous toutes ses formes.

Elle est interrogée par Ibrahim Hamed Azi :