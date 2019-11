Les lauréats du concours "comment sauver des vies sur la route" primés

Le vote du public a tranché et a primé les meilleures vidéos amateurs du jeu concours de sensibilisation aux dangers de la route. Le lycée d'Uturoa s'est distingué en catégorie travail de groupe, Winston Cholet a remporté la catégorie individuelle.

Christophe Marquand •

©HC ...

Dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation, l’État et le Pays ont organisé un grand jeu concours du 2 septembre au22 novembre pour sensibiliser la population aux dangers de la route.Après plus de dix semaines de compétition, le public polynésien a voté pour sa vidéo de prévention routière préférée sur la pagefacebook du Haut-commissariat.Ce jeu concours a permis la création de 35 productions audiovisuelles, 21 vidéos en catégorie individuelle et 14 vidéos en catégorie groupe sur la thématique : Comment sauver des vies sur la route ?La campagne de prévention et le jeu concours ont duré 12 semaines pendant lesquelles six ambassadeurs et ambassadrices, personnalités reconnues du Fenua se sont mobilisés. Ils ont raconté dans des spots télévisés leur expérience sur la route et ont ainsi porté des messages de prévention de sécurité routière destinés à tous et en particulier aux jeunes.En catégorie individuelle, la vidéo de Winston Cholet a été plébiscitée par le public. Elle a recueilli 2 734 votes et a été partagée 2 700 fois.En catégorie groupe, le lycée d'Uturoa recueille le plus de suffrages avec 1 363 votes et 535 partages devant FTS tricolore et le lycée Gauguin.Les vainqueurs se sont vu remettre de nombreux lots lors d'une soirée orgnaisée au Haut commissariat. L'ensemble des vidéos réalisées à l'occasion de ce concours sont accessible sur la page Facebook du Haut commissariat