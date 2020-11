Le Conseil des femmes et le RSMA s'engagent auprès des femmes battues

Le Conseil des femmes et le Régiment du Service Militaire Adapté ont passé une convention pour assister les femmes victimes de violence afin de les aider àse réinsérer.

HT •

Une salle Salle Pu o te hau Tuianu Legayic de Pirae accueille des femmes victimes de violences conjugales. Elle héberge actuellement 20 femmes et 24 enfants.Une convention de partenariat entre le RSMA et le conseil des femmes a été passée afin de proposer différents moyens de réinsertion pour les jeunes victimes.L’un des objectifs de ce partenariat consiste à rappeler à ces victimes qu’elles ont du potentiel et qu'elles doivent retrouver confiance en elles. Certaines victimes oublient que les violences ne doivent pas faire partie du quotidien.De nombreuses activités de formation sont proposées par le RSMA pour aider ces jeunes femmes. Le Conseil des femmes apporte son soutien à cette opération et facilite la réinsertion des jeunes victimes.Retrouvez l'interview du Colonel Christophe Soriano, Chef de corps du RSMA :