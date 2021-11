Le jeune Mathias est arrivé au fenua

Il est arrivé au fenua, samedi 27 novembre, avec sa famille. Mathias atteint d'une maladie incurable rêvait de venir au pays de Vaiana, son dessin animé préféré. Un rêve qui vient tout juste de se réaliser.

Polynésie la 1ère (MSLF), Axelle Mésinèle •

Mathias est arrivé au fenua, ce samedi soir. Le petit garçon atteint d'une maladie incurable rêvait de venir au pays de Vaiana, son dessin animé préféré. Et à 22h45, c'est un accueil chaleureux qui attendait Mathias et ses parents à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Colliers de fleurs, un groupe marquisien, mais aussi les personnages de Maui, Vaiana et même le coq Heihei.

Un accueil inoubliable pour Eric Pascal, le père de Mathias.

Interview





Le jeune garçon peut réaliser ce voyage en Polynésie française grâce au soutien de l'association "la bande de copains" à Narbonne. En quelques semaines, 32 000 euros ont été récoltés permettant ainsi au jeune Mathias de réaliser son rêve. Dans l'avion, les PNC d'ATN a couronné Mathias et la chanson du film Vaiana a été diffusée. Le petit groupe de musiciens accueillant les passagers à l'aéroport a aussi joué la chanson de Vaiana.



La famille de Mathias a été courronée par des Polynésiens. Ce dimanche, suite de l'aventure à 12h pour un pique nique au Parc Pa'ofa'i. Il retournera en Métropole le 28 décembre prochain.