Le Prairial accueille le "Molina Québec" avant son départ pour un exercice au large des côtes chiliennes

La frégate le Prairial, est désormais dotée de son propre hélicoptère Dauphin. Le "Molina Québec" participera activement à la mission prévue dans les semaines à venir dans le sud-est du Pacifique.

JD / HY •

Ce n'est pas tous les jours qu'une frégate militaire est dotée d'un nouvel hélicoptère. Mais plusieurs mois après le décollage définitif de l'Alouette 3 qui jusque là était stationnée à son bord, l'équipage du Prairial accueillait enfin le Dauphin type N3 sur son pont.

A bord du Molina Québec lors des exercices de Touch and Go réalisés sur le Prairial • ©Jacques Damour / polynésie la 1ère

Entrainés, les pilotes affectés à la flotille 34F, elle même détachée à bord du navire, ont apponté comme par routine et sans aucune difficulté, d'autant que les conditions météorologiques étaient excellentes. Le Molina Québec, s'est envolé ce matin-là du GAM de Tahiti Faaa pour rejoindre en mer le Prairial pour une nouvelle mission de longue durée. Mais avant de mettre le cap sur le Chili, la matinée était dédiée aux entrainements des pilotes du Dauphin qui effectuèrent plusieurs "touch and go".

le Molina Québec, nouveau Dauphin de la frégate le Prairial • ©Jacques Damour / polynésie la 1ère

A l'issue des exercices, les mécaniciens de la 34F ont procédé au rangement de l'hélicoptère dans le hangar dédié. Le navire qui met le cap sur l'île de Pâques et Valaparaiso, participera à un exercice en coopération avec les militaires du Chili dans le cadre d'un partenariat que la France entretient avec son allié sud-américain. Le Prairial sera de retour au fenua peu avant Noël.