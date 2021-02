Le Rimap débrousse le cimetière d’Uturoa

Webmaster •

A Raiatea, une section du Rimap a été remerciée par la commune pour avoir défriché une large surface de terrain couvert de brousse dans le périmètre du cimetière communale d'Uturoa. Une vingtaine de militaires était en mission sur l'île et n’a pas ménagé sa peine débrousailleuse et tronçonneuse en main. Les travaux ont été conduits alternativement sous la pluie ou un soleil de plomb. Ces difficiles conditions de travail ne rebutent pas et contribuent à former les militaires estime le colonel Olivier Legrand, commandant du Rimap.