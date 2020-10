Ce mercrecdi 21 octobre, les jeunes élèves de l'école primaire Vaipao de Anau à Bora Bora ont, eux aussi, souhaité rendre hommage à l'enseignant assassiné le 16 octobre dernier pour avoir montré en cours la caricature de Mahomet par Charlie Hebdo.

Les élèves de Bora Bora rendent aussi hommage à Samuel Paty

En Métropole, à Tahiti mais aussi à Bora Bora... Les enfants de l'école primaire Vaipao de Anau ont souhaité apporté leur soutien à la famille du professeur Samuel Paty, assassiné et décapité vendredi 16 octobre, en observant une minute de silence.Un instant solennel qui vient compléter le débat engagé avec les élèves depuis lundi sur la liberté d'expression et le respect des valeurs de la République. Tous ont exprimé leur compassion à la famille du professeur. Les élèves et leur enseignant se sont déjà exprimés lors des séances d'éducation civique et morale sur d'autres sujets tels que le harcèlement à l'école et le respect entre pairs.