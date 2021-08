les lycéens font leur rentrée

Ce mardi matin, les lycéens ont rejoint leurs salles de classe en suivant des règles sanitaires strictes.

Le ton est donné pour cette rentrée 2021. Face aux 500 élèves de lycée, les mesures barrières, et principalement le masque, sont de mise pour bien démarrer la journée.

Un protocole auquel les adolescents commencent à être habitués.

Cette rentrée se passe plutôt sous de bons auspices. La première chose que j'ai regardé et que j'ai organisé c'est que tous les professeurs soient bien présents. Il y aura donc dans toutes les classes l'ensemble des professeurs de chaque discipline. Jean-Pascal Vins - Proviseur du Lycée Paul Gauguin

A entendre les lycéens, on a l’impression que les vacances n’ont pas été satisfaisantes pour la plupart d'entre eux car peu riches en contacts sociaux.

Certains sont heureux de reprendre le chemin du lycée.

Je suis excitée de revenir au lycée, d'avoir une vie sociale et de rencontrer des personnes parce que pendant les vacances il fallait rester chez soi à cause du coronavirus. Lycéenne

La nouveauté en Polynésie, cette année, est à Gauguin : une filière sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse.



Cette filière était très attendue même si c'est quelque peu cocasse par ces temps d’annulation d’évènements sportifs et culturels.

Cette filière prépare à un BAC professionnalisant. On a des élèves qui ont décidé de faire de leur passion leur métier. Par exemple, un musicien aura peut-être envie d'être ingénieur du son. Tehea Lussan - professeur de lettres en charge du théâtre, de la musique et de la danse

Si cette rentrée est remplie de gestes barrières, cela ne devrait pas empêcher les lycéens d’étudier et de poursuivre un cursus scolaire normal.