Logements sociaux : les chantiers et les projets ne manquent pas

Les besoins en logements sociaux sont grands. 458 logement d'entre eux sont en cours de construction et seront d’ici 2022, mais ce sont près de 1 000 logements qui seront construits pour un budget de 14 milliards à Tahiti et dans les îles. Ce matin, une visite des chantiers en cours a été effectuée.

"En l’espace d’un an, l’OPH a livré 4 résidences, soit 80 logements entre Tahiti et Moorea. Actuellement, 11 opérations sont en construction ou rénovation sur l’île de Tahiti totalisant 458 logements, dont 72 qui seront livrés dans le courant des 6 prochains mois. 12 opérations pour 498 logements ont obtenu leur permis de construire et sont en phase d’études.

En parallèle dans les archipels, 222 parcelles sont en cours de viabilisation. Destinées à la location-vente pour la construction d’un fare OPH, elles visent à limiter l’exode des populations natives des îles vers Tahiti en les incitant à s’y installer durablement.

353 fare OPH sont prévus en livraison pour l’année 2021 dans le cadre du programme « 1 500 fare » en 2020/2021/2022. Des réhabilitations pour 70 logements sont en phase études et l’aménagement du plateau de Vaihiria, avec des équipements sportifs, attend sa conformité d’ici la fin du mois de septembre.

Le montant total de ces travaux s’élève à 14 033 000 000 cfp, avec une participation de l’Etat et du Pays dans son financement."

