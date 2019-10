Une marche pacifique pour dénoncer les injustices

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le point de rendez-vous est donné au jardin de Paofai, samedi 19 octobre. L'objectif : marcher au Haut-commissariat et à la Présidence afin de dénoncer les injustices dans ce pays, comme le décès du nourrisson aux Marquises. Mais ce n'est pas tout... "Plusieurs évènements se sont déroulés qui ont poussé cette remontée citoyenne", explique Arthur Termarii, qui à l'origine de cette marche.Natif des Marquises, Arthur Temarii réagit notamment aux annonces faites, jeudi 17 octobre, par le président du Pays notamment au sujet des Marquises. "Les annonces, à chaque fois, ils mettent en place car ils voient qu'il y aune remontée de la population (...) A chaque fois, ils promettent pour calmer la population mais si on s'arrête (...) Ils vont mettre les choses au placard".Ils dénoncent également le projet de la route du sud à Paea. Plus de 500 familles seront déplacées sur cette portion de route.