Nuku Hiva : le CETAD forme les étudiants au certificat d'aptitudes professionnelles

Polynésie la 1ère (MLSF), Marie Curvat •

La section de la petite et moyenne hôtellerie du CETAD de Nuku Hiva forme actuellement les étudiants au certificat d'aptitudes professionnelles. Le CETAD est le centre d'éducation aux technologies appropriées au développement.La formation en question s'articule autour de quatre champs professionnels : la cuisine, la restauration, l'hébergement et l'animation propres à la culture marquisienne. Cette semaine, ce restaurant pédagogique, très apprécié de la population de Nuku Hiva, a rouvert ses portes au public. Et, il affichait complet. "Les élèves vont voir la partie cuisine, dressage, service et également des cours théoriques" explique Grégory Bru, professeur de biotechnologies santé environnement qui détaille le contenu de cette formation.