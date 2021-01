Décrochage scolaire dans les îles, la faute à la Covid ?

Quelles conséquences la crise sanitaire entraîne-t-elle sur le décrochage scolaire dans les îles ? A Ua Pou, le phénomène se développe avec des élèves décrocheurs, des lycéens pour la plupart, mais selon les observateurs sur place, la Covid n'est pas la principale cause de cet absentéisme.

Polynésie la 1ère (MLSF), Caroline Farhi, Lionel Tehaamoana •

La Covid a-t-elle eu raison de la motivation des élèves de Ua Pou ? Pas si sûr à en croire un jeune décrocheur pour qui le système scolaire semble inadapté. "J'aime pas l'école", avoue cet élève de l'île. Problèmes financiers et addiction aux drogues sont également à prendre en compte.

Côté parents d’élèves, si la Covid fait peur, les raisons du décrochage sont autres. "Il y a les mauvaises fréquentations. Je sais que mon fils fréquente des jeunes qui touchent et ont touché au pakalolo", explique Christophe Kohumoetini, parent d'élève. Nancy Teikihakaupoko estime qu'au-delà du paka, l'ice fait aussi des dégâts chez les jeunes.

Plus généralement, le décrochage scolaire existait bien avant la Covid en Polynésie française. Un phénomène multifactoriel, certes amplifié par la crise sanitaire, mais aujourd’hui, les spécialistes de l’éducation s’interrogent sur son impact à long terme. "On se pose la question de quel va être l'impact du coronavirus chez ces jeunes qui ont décroché ? Certains n'auront pas été à l'école depuis plus de 8 mois", souligne Bénédicte Ferragut-Kerninon, responsable de la filière sciences de l'éducation à l'ISEPP.